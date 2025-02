Fast jeder zehnte Arbeitnehmer krankgeschrieben

Fast jeder zehnte Arbeitnehmer in Hessen ist derzeit krankgeschrieben. Damit sei der Krankenstand innerhalb eines Monats um rund zwei Prozentpunkte gestiegen, teilte die Krankenkasse IKK Südwest in Saarbrücken eine aktuelle Analyse unter ihren Versicherten mit. Der Anteil von Menschen mit einer Influenza-Infektion sei höher als im Vergleichszeitraum 2024.

Wie aus Daten des hessischen Gesundheitsministeriums in Wiesbaden hervorgeht, wurden in der vergangenen Woche 1.782 Grippe-Neuinfektionen registriert und damit rund ein Viertel weniger als noch in der Woche zuvor (2.366). Die bislang höchsten Zahlen wurden Ende Januar, also vor drei Wochen, gemeldet (2.656). Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es Mitte Februar 1.679 Neuinfektionen. Bei den untersuchten Erregern dominieren auch in der aktuellen Saison Influenzaviren.

Laut einer früheren Mitteilung des Robert-Koch-Instituts begann die aktuelle Grippewelle in Deutschland am 30. Dezember. Als Grippesaison gilt die Zeit zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai.