Husten, Schnupfen, Halsweh - aktuell scheinen viele Menschen krank zu sein. Nur ein Gefühl? Wohl nein. „Der Beginn der Grippewelle deutet sich an“, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Robert Koch Instituts (RKI). Nachdem über die Weihnachtsfeiertage die Zahl der Arztbesuche in Deutschland zurückging, sei sie mit Beginn des neuen Jahres gestiegen.

Aktuell könnten in Deutschland demnach rund 5,3 Millionen Menschen an akuten Atemwegserkrankungen leiden, schätzt das RKI. Damit liege die Zahl der Kranken auf einem für diese Jahreszeit „vergleichsweise hohem Niveau“. Etwa 900.000 Menschen in Deutschland seien in der ersten Januarwoche wegen Atemwegserkrankungen zum Arzt gegangen, schätzen die Experten.

Grippewelle in Deutschland und Bayern - die aktuellen Zahlen

In den vergangenen drei Monaten (40. Meldewoche 2024 bis 1. Meldewoche 2025) wurden beim RKI 17.979 bestätigte Grippe-Fälle gemeldet.

Zugleich wurden in der Influenza-Saison 2024/25 bislang 40 Todesfälle mit Influenzavirusinfektion an das RKI übermittelt. 80 Prozent der Gestorbenen waren 60 Jahre oder älter.

Bisher wurden in der Saison 2024/25 insgesamt 32 Influenza-Ausbrüche mit mindestens fünf Fällen pro Ausbruch an das RKI übermittelt. Davon wurden 15 Ausbrüche in den Wochen rund um den Jahreswechsel gemeldet.

In Bayern wurden dem Landesamt für Gesundheit (LGL) in der ersten Woche des neuen Jahres 1023 Grippe-Fälle gemeldet - ähnlich so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (1100).

Corona in Deutschland und Bayern - die aktuellen Zahlen

Seit der 40. Meldewoche 2024 wurden dem RKI 113.241 laborbestätigte Fälle von COVID-19 übermittelt. 37 Prozent der Betroffenen mussten deshalb in Krankenhäusern behandelt werden.

Im gleichen Zeitraum starben 1629 Menschen mit Corona-Infektion, heißt es im aktuellen RKI-Bericht weiter . 96 Prozent der Verstorbenen waren älter als 60 Jahre.

In Bayern wurden dem Landesamt für Gesundheit (LGL) in der ersten Woche des neuen Jahres 583 Corona-Fälle gemeldet - deutlich weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (2788).

Wer sich noch mit einer Impfung gegen die Grippe schützen will, kann das nach Meinung von Experten durchaus noch tun. Den Piks nachzuholen, mache durchaus Sinn, wie der Infektiologe Prof. Leif Erik Sander sagt. Auch jetzt, wo die Grippewelle langsam an Fahrt aufnimmt. «Im Grunde ist es nie zu spät - solange die Grippewelle noch nicht durch ist», so der Direktor der Infektiologie der Berliner Charité.