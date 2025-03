Mann bei Streit in Asylunterkunft mit Messer schwer verletzt

Ein 22-Jähriger soll in einer Asylunterkunft im Kreis Esslingen einen anderen Bewohner mit einem Messer angegriffen haben. Zwischen den beiden Männern sei es zuvor am Montagabend in Ostfildern zum Streit gekommen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Das 21 Jahre alte Opfer habe schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Der Mann kam nach dem Angriff ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer sei nach dem Vorfall zu Fuß geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei blieb laut dem Sprecher zunächst ohne Erfolg. Die Kripo habe die weiteren Ermittlungen übernommen.