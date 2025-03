Mann nach Messer-Angriff in Gemeinschaftsunterkunft in Haft

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 22-Jährige war zuvor vom Tatort geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Er soll einen 21-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter konnte am Mittwoch in einer Wohnung in Ludwigshafen festgenommen werden.

Vor der Tat am Montag soll es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen sein. Worum es bei dem Streit ging, blieb zunächst unklar. Jedoch soll es in der Vergangenheit schon öfter zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein.