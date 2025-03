Hantel-Attacke in Unterkunft - 69-Jähriger in Haft

Ein 69-Jähriger soll in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Ravensburg mit einer drei Kilogramm schweren Hantel einen 67-Jährigen attackiert haben. Das Opfer habe geschlafen, als es zu dem Angriff kam, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nun werde wegen versuchten Mordes ermittelt. Der 69-Jährige wurde festgenommen und sitzt in Haft. Das Opfer sei mittelschwer verletzt worden.

Die Männer seien in der Unterkunft in Wangen im Allgäu an der bayerischen Grenze Zimmergenossen gewesen. Ein mögliches Motiv sei bislang nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. In der Vergangenheit sei es allerdings immer wieder zu Streitigkeiten der Zimmergenossen gekommen. Nach dem Angriff sei das Opfer aus dem Zimmer geflüchtet. Bewohner kamen ihm zu Hilfe. Die Polizei nahm den Verdächtigen nach dem Vorfall am Donnerstag fest.