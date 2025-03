Mann sucht verlorenen Ring - und findet Weltkriegsgranate

Auf der Suche nach seinem verlorenen Ring ist ein 29-Jähriger in Kirchheim unter Teck auf eine Weltkriegsgranate gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Sonntag mit dem Fahrrad in dem Waldstück unterwegs gewesen. Als er die Strecke in der Nähe der B297 zu Fuß abging, stieß er jedoch nicht auf das Schmuckstück - sondern auf einen Gegenstand, der seiner Wahrnehmung nach einer Granate ähnelte.

Der 29-Jährige verständigte die Einsatzkräfte. Hinzugerufene Spezialisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst bestätigten den Verdacht des Mannes. Das Geschoss stamme mutmaßlich aus dem Zweiten Weltkrieg, so die Polizei.

Für den 29-Jährigen bestand laut einem Polizeisprecher keine Gefahr. Die Granate war ein Blindgänger und wurde von den Fachkräften abtransportiert. Über den Verbleib seines Ringes ist jedoch nichts bekannt.