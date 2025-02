17-Jähriger von rund zehn Menschen angegriffen

Eine Gruppe von rund zehn Menschen hat einen 17-Jährigen in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) angegriffen. Der Jugendliche rannte nach Angaben der Polizei zunächst weg, wurde jedoch von der Gruppe eingeholt. Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 rissen ihn zu Boden, traten und schlugen auf ihn ein. Die unbekannten Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Beamten. Warum die Gruppe den 17-Jährigen am Freitagabend angriff, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.

Der Jugendliche spürte Schmerzen am Kopf und am Bein, wie die Polizei weiter mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn deshalb in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge nun wegen schwerer Körperverletzung und sucht Zeugen.