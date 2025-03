Anklage gegen 37-Jährigen wegen Mordes an Sprachlehrerin

Wegen des Verdachts des Mordes an einer 66 Jahre alten Frau in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 37-Jährigen erhoben. Der Mann soll die Frau Mitte Oktober 2024 aus Eifersucht in ihrer Wohnung getötet haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Danach soll der Beschuldigte die Leiche der Frau in ein Bettlaken gewickelt und in den Neckar geworfen haben, um seine Tat zu vertuschen.

Der Iraner und die Frau sollen sich im Juli 2024 bei einem Sprachkurs für Asylbewerber in Nürtingen kennengelernt haben, den die Frau als Lehrerin leitete. Die beiden hatten laut den Ermittlern eine Beziehung, in der der Mann nach einiger Zeit eifersüchtig gewesen sein und versucht haben soll, der Frau den Kontakt zu anderen Männern zu verbieten.

Am Tatabend soll es wegen der Eifersucht des 37-Jährigen erneut zu einem Streit gekommen sein, bei dem der Mann die Frau getötet haben soll.

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Das Landgericht Stuttgart muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.