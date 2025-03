Dieb bestiehlt schlafende Fahrgäste im Nachtzug

Ein Dieb hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag Fahrgäste in einem Nachtzug zwischen Nürnberg und Hamburg bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete ein 57-Jähriger bei fünf schlafenden Menschen mehrere Gegenstände wie Mobiltelefone und Koffer. Das fiel einem aufmerksamen Zugbegleiter auf, der die Bundespolizei Kassel in Kenntnis setzte. Diese nahm den mutmaßlichen Täter am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde zudem ein Einhandmesser im Rucksack aufgefunden.

Die bestohlenen Fahrgäste konnten laut Polizei ihr Eigentum identifizieren und zurückerlangen. Insgesamt hätte es sich um Diebesgut in Höhe von über 8.000 Euro gehandelt. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen sowie ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet.