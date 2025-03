Fünfstelliger Schaden nach Einbruch in Tabakladen

Unbekannte sind in einen Tabakladen in einem Supermarkt im Kreis Rottweil eingebrochen und haben Tabakerzeugnisse und Bargeld gestohlen. Die Täter seien dabei «nicht wählerisch» gewesen und hätten mitgenommen, was ging, sagte ein Polizeisprecher. Die Beute habe einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Laut Polizei verschafften sich die Unbekannten zwischen Samstagabend und Montagfrüh gewaltsam Zutritt ins Gebäude in Zimmern ob Rottweil und suchten den Laden gezielt aus. Die Kripo ermittelt.

