Fußgängerzone in Mannheim war nicht mit Pollern gesichert

Die Straße in der Mannheimer Innenstadt, auf der ein Mann in eine Menschengruppe gefahren sein soll, war laut Polizei nicht mit Pollern oder Absperrungen gesichert. Auf den sogenannten Planken gebe es Straßenbahnverkehr, zudem gebe es die Möglichkeit, dass Lieferverkehr in die Straße einfahre, sagte Mannheims Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer.

Es habe am Montag keine besondere Veranlassung für Poller oder Absperrungen gegeben. «Es war ein ganz normaler Tag im Stadtleben von Mannheim», sagte Schäfer mit Blick darauf, dass dort am Montag keine besondere Veranstaltung anstand.

Bei der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt sind zwei Menschen getötet worden, elf weitere Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem politischen Hintergrund aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim sowie das Landeskriminalamt mitteilten.