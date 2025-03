Geldautomatensprengung in Frankfurt - Täter geflüchtet

Bei einer Geldautomatensprengung in Frankfurt ist ein Schaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich die Explosion am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr im Stadtteil Nieder-Eschbach. Der oder die Täter seien unerkannt geflüchtet. Weitere Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Zuvor hatte «5Vision.news» über den Vorfall berichtet.

Geldautomatensprengung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geldautomat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis