Getötete 37-Jährige: Mutmaßlicher Täter war Ex-Patient

Ein früherer Patient wird laut Ermittlern verdächtigt, die aus dem Elsass stammende Psychotherapeutin im badischen Offenburg getötet zu haben. Der 42-jährige mutmaßliche Täter, der festgenommen und in Untersuchungshaft genommen wurde, habe das Opfer von einer früheren Behandlung her gekannt.

Die Leiterin der Offenburger Staatsanwaltschaft, Iris Janke, sagte: «Es wird wegen Mordes ermittelt.» Der Mann - ein Deutscher - habe mutmaßlich heimtückisch gehandelt.

Die Frau sei mit Stichen massiv verletzt worden. Zur Waffe gab es keine detaillierten Angaben. Bisher war unklar gewesen, in welcher Beziehung der mutmaßliche Angreifer und die Frau standen.

Opfer war schwanger

Eine Zeugin hatte die schwer verletzte 37-Jährige am Dienstagabend in der Offenburger Innenstadt gefunden und die Polizei gerufen. Trotz Erster Hilfe verstarb die Psychotherapeutin, wie die Ermittler berichtet hatten. Die Frau arbeitete in Offenburg und hatte einen französischen und einen deutschen Pass, wie Janke berichtete. Das Opfer war den Angaben zufolge Mutter eines kleinen Kindes und schwanger.

Der Tatverdächtige lebte laut den Ermittlern lange in Frankreich und verbüßte dort wegen eines Tötungsdelikts eine lange Haftstrafe. Seit 2015 wohnte er in Deutschland. Bei Behörden galt er als psychisch auffällig, wie Janke sagte.

«Das Opfer war in einer Einrichtung für psychisch kranke Personen tätig, bis zum Jahr 2023.» Der verdächtige Mann habe damals eine Aggression gegen die Frau entwickelt. «Die Behörden haben alles gemacht», sagte der Offenburger Polizeipräsident Jürgen Rieger mit Blick auf die psychische Auffälligkeit des Mannes.

Das Opfer war Pendlerin aus dem benachbarten Großraum Straßburg und arbeitete in Offenburg, wie ein Polizeisprecher berichtet hatte. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch festgenommen. Die Polizei richtete in dem Fall die Sonderkommission «Rampe» mit über 60 Beamten ein.

Das Opfer war Pendlerin aus dem nahe gelegenen Elsass. Foto: Christian Böhmer/dpa

Die Psychotherapeutin wurde Ermittlern zufolge mutmaßlich von einem Patienten getötet. Foto: Christian Böhmer/dpa