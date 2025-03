Kontrolle verloren - Unfall nach illegalem Rennen auf A81

Bei einem illegalen Autorennen auf der Autobahn 81 südlich von Heilbronn hat ein beteiligter Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim ein Rennen, bei dem ein 25-Jähriger versuchte, ein anderes Auto auf der rechten Spur zu überholen. Dessen Fahrer ließ das Überholmanöver laut Polizei jedoch nicht zu. Beim Einscheren auf die linke Spur schnitt der 25-Jährige demnach das andere Auto, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Lkw.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das andere Fahrzeug, ein weißer VW, wird noch gesucht. Noch bevor die Polizei eintraf, soll der junge Mann, der bereits wegen Verkehrsdelikten auffällig war, an der Unfallstelle Zeugen bedroht haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Wenig später kamen bei einem mutmaßlichen illegalen Rennen am Donnerstagabend in Ludwigsburg zwei unbeteiligte junge Frauen ums Leben.