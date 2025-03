Mann zündet Matratze in Hotel an - und checkt dann aus

Nach einem Feuer in einem Hotelzimmer im Zollernalbkreis hat sich ein 32-Jähriger bei der Polizei gestellt. Der Mann hatte bereits ausgecheckt und das Hotel verlassen, als Zeugen Rauchschwaden aus einem Fenster des Hotels in Albstadt aufsteigen sahen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Als die Rettungskräfte am Samstag eintrafen, hatten bereits alle Hotelgäste das Gebäude verlassen, hieß es. Feuerwehrleute löschten demnach eine brennende Matratze in dem Hotelzimmer. Verletzt wurde laut Polizei durch das Feuer niemand. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Der 32-Jährige rief am darauffolgenden Tag bei der Polizei an und stellte sich selbst, wie ein Sprecher erklärte. Er sei am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, so die Polizei. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.