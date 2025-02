Mehrere Wahlplakate in Hessen beschädigt

In Südosthessen sind in den vergangenen Tagen wiederholt Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte. In zwei Fällen konnten die Tatverdächtigen direkt ermittelt werden.

Nach Angaben der Beamten seien im Dienstgebiet der Polizeistation Schlüchtern zwischen dem 20. Januar und dem 14. Februar insgesamt 27 Wahlplakate von bislang unbekannten Tätern zerstört worden. Dazu würden demnach unter anderem Fälle in der Schlüchterner Innenstadt, Steinau an der Straße und Sinntal zählen. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 1.500 Euro.

In Seligenstadt habe eine Polizeistreife am Samstag einen 20 Jahre alten und einen 25 Jahre alten Mann beim Beschmieren eines Wahlplakates erwischt. Die Polizei habe die Personalien der beiden Männer aufgenommen. Gegen beide laufe nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. In Offenbach konnte die Polizei nach eigenen Angaben ebenfalls einen Mann festnehmen, der gerade zwei Wahlplakate abgerissen hatte.

Ein Augenzeuge beobachtete zudem am Sonntag in Offenbach, wie eine bislang unbekannte Person ein Wahlplakat von einer Straßenlaterne abriss. Er informierte die Polizei. Außerdem wurden in Frankfurt am Wochenende mehrere Wahlplakate von noch unbekannten Tätern angezündet.