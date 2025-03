Opfer von Raser-Unfall waren 22 und 23 Jahre alt

Bei den beiden Todesopfern des mutmaßlichen Autorennens in Ludwigsburg handelt es sich um zwei junge Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die ältere der beiden war demnach die Fahrerin des Wagens, die 22-Jährige saß auf dem Beifahrersitz.

Die Frauen wurden nach Angaben der Polizei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Nach Angaben der Polizei hatten sich zwei Männer am Donnerstagabend mutmaßlich ein Autorennen geliefert. Als die Frauen mit ihrem Wagen von dem Gelände einer Tankstelle fuhren, kam es demnach zum Zusammenprall mit einem der beiden Autos.