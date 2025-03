Überfall auf Spielhalle in Linden

Zwei bewaffnete Männer haben eine Spielhalle in Linden (Kreis Gießen) überfallen. Die beiden hätten einen Mitarbeiter, der am frühen Morgen nach Hause habe gehen wollen, dazu gedrängt, erneut mit ihm in die Spielhalle zu gehen, teilte die Polizei Mittelhessen mit.

«Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohten sie den Mann mit einem Messer sowie einer Pistole», hieß es. Die Kriminellen erbeuteten den Angaben zufolge Bargeld und flüchteten zu Fuß. Der Mitarbeiter sei nicht verletzt worden. Mögliche Zeugen sind gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 0641/7006-6555 zu melden.