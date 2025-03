Unfallfahrer von Ludwigsburg leicht verletzt

Bei dem mutmaßlichen Verursacher des tödlichen Unfalls in Ludwigsburg bei Stuttgart handelt es sich nach Angaben der Ermittler um einen 32-Jährigen. Der Türke sei beim Zusammenstoß seines Autos mit dem Wagen zweier Frauen leicht verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Rettungsdienst habe ihn nach der Erstversorgung zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei der 32-Jährige vorläufig festgenommen worden, hieß es weiter.

Voraussichtlich soll ein Haftrichter im Laufe des Tages entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt. Der genaue Vorwurf sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

Die Person, die das zweite Fahrzeug am Donnerstagabend laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit gefahren hatte, war weiter unbekannt. Das Auto sei in der Nähe der Unfallstelle entdeckt worden. «Insassen waren nicht vor Ort», hieß es in der Mitteilung. Der Wagen wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Icon Vergrößern Der Fahrer des am Unfall beteiligten Pkw wurde festgenommen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa Icon Schließen Schließen Der Fahrer des am Unfall beteiligten Pkw wurde festgenommen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa

Icon Vergrößern An der Unfallstelle haben Menschen Blumen und eine Kerze abgelegt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Icon Schließen Schließen An der Unfallstelle haben Menschen Blumen und eine Kerze abgelegt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Icon Vergrößern Die beiden Insassinnen erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa Icon Schließen Schließen Die beiden Insassinnen erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa