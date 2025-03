Urteil in Mammutprozess um Mord ohne Leiche erwartet

Fast vier Jahre nach dem Auftakt wird an diesem Montag (15.00 Uhr) das Urteil im Prozess um einen Mord ohne Leiche am Landgericht Gießen erwartet. Angeklagt sind in dem Mammutverfahren zwei Männer, die einen Bekannten im November 2016 entführt haben sollen, um Lösegeld zu erpressen. Laut Anklage sollen sie das Opfer in Hungen im Landkreis Gießen getötet und die Leiche fortgeschafft haben. Trotz umfangreicher Ermittlungen wurde die Leiche des 39-Jährigen bis heute nicht gefunden.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe für die beiden Angeklagten gefordert. Außerdem soll nach dem Willen der Anklagebehörde wegen gemeinschaftlichen, heimtückischen Mordes die besondere Schwere der Schuld bei dem Duo festgestellt werden. Die Verteidiger der beiden Männer hatten auf Freispruch für ihre Mandanten vom Vorwurf des gemeinschaftlich begangenen Mordes plädiert.