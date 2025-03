Zimmernachbarin mit Nagelfeile verletzt? Frau im Verdacht

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen eine Seniorin, die in einem Krankenhaus in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ihre Zimmernachbarin schwer verletzt haben soll. Nach ersten Ermittlungen steht die 86-Jährige im Verdacht, der 90-Jährigen die Verletzungen mit einer Nagelfeile zugefügt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Das Pflegepersonal entdeckte die Schwerverletzte bei ihrem Rundgang am Sonntagmorgen. Lebensgefahr habe für die Seniorin nicht bestanden, hieß es.

Die 90-Jährige war den Angaben zufolge gemeinsam mit der 86 Jahre alten Frau in einem Krankenhauszimmer untergebracht. Da beide Frauen an Demenz erkrankt seien, konnte der genaue Tathergang bislang nicht ermittelt werden, so die Polizei. Die 86-Jährige sei in eine psychische Fachklinik gebracht worden.