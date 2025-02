Haushaltslesung geht mit Einzelplänen der Ressorts weiter

In der Haushaltsdebatte geht es am Mittwoch (9.00 Uhr) im hessischen Landtag in Wiesbaden um die Etats der verschiedenen Ministerien. Die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs für 2025 hatte am Dienstag mit der Generaldebatte begonnen.

Formaler Aufhänger für diesen traditionellen Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierung war der Einzelplan 2, bei dem es um die Finanzen der Staatskanzlei geht. Am Mittwoch werden in der Plenarsitzung die übrigen 17 Einzelpläne aufgerufen.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bezeichnete den Landeshaushalt 2025 als Fundament der Landespolitik für Wachstum, Wohlstand und Sicherheit. Er sprach von Schwerpunkten etwa bei der Inneren Sicherheit mit 2,3 Milliarden Euro für die Polizei und bei der Bildung mit unter anderem rund 1.800 neuen Stellen an Schulen. Der Landeshaushalt soll im März im Parlament verabschiedet werden.