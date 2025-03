Fahrt unter Drogeneinfluss endet an Fahrschulfassade

Die Fahrt eines jungen Mannes ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss endet im Landkreis Göppingen jäh - an der Hauswand einer Fahrschule. Wie die Polizei mitteilte, war der 22-Jährige in der Nacht zu Sonntag in Rechberghausen vermutlich zu schnell unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam den Angaben zufolge von der Straße ab, durchbrach eine Hecke und prallte gegen die Hauswand der Fahrschule. Eine entgegenkommende Autofahrerin habe nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern können.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten laut Polizei fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte und unter Drogeneinfluss stand. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.500 Euro.