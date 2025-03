Feuerwehr findet Tote bei Wohnhausbrand

Bei ihrem Einsatz in einem brennenden Wohnhaus in Ötigheim (Landkreis Rastatt) hat die Feuerwehr eine tote Frau entdeckt. Ob die Bewohnerin wegen des Feuers ums Leben kam, lasse sich noch nicht sicher sagen und bedürfe weiterer Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Von einem Verbrechen gehe die Polizei aber derzeit nicht aus.

Die Frau war demnach alleine in dem Einfamilienhaus, als es in Brand geriet. Feuerwehrleute fanden sie leblos bei der Begehung.

Laut Polizei konnten die Einsatzkräfte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und so einen größeren Schaden verhindern. Beziffern lasse sich dieser bislang nicht, so der Sprecher. Auch die Brandursache war demnach zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.