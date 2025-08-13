Beyoncé bekommt Emmy für Kostüme bei NFL-Halbzeitshow

Superstar Beyoncé hat für ihre Halbzeitshow beim NFL-Spiel in Houston einen Sonder-Emmy als Kostümdesignerin gewonnenen. Die 43-Jährige erhält den Fernsehpreis in der Sparte herausragende Kostüme für eine Varieté-, Sach- oder Reality-Show, wie die Television Academy bekannt gab. Die vielfache Grammy-Preisträgerin war während des Sportspektakels am 25. Dezember auf einem weißen Pferd mit Cowboyhut ins Stadion der Texans geritten und hatte eine mehr als zehnminütige Show gegeben, die mit dem Titel «Beyoncé Bowl» beim Streamingdienst Netflix ausgestrahlt wurde.

Während die Emmys in den Hauptkategorien am 14. September bekanntgegeben werden, verkündete die Akademie am Dienstag bereits die Gewinner der sogenannten «Juried Awards», welche eine Handvoll eher technischer Sparten auszeichnen. Unter den Gewinnern sind sonst selten bekannte Namen. Die Netflix-Serie «Love, Death & Robots» gewann in gleich 4 Kategorien, darunter Charakterdesign und Storyboard.

Beyoncé wurde unter ihrem bürgerlichen Namen Beyoncé Knowles-Carter gemeinsam mit einem Team aus Designern als Gewinnerin aufgeführt. Die Sängerin hat den Musikpreis Grammy bereits 35 Mal gewonnen, mit dem wichtigsten Fernsehpreis wurde sie nun das erste Mal ausgezeichnet. Die Sonder-Emmys werden bei der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards am 6. und 7. September überreicht.

Beyoncé wurde unter ihrem bürgerlichen Namen Beyoncé Knowles-Carter gemeinsam mit einem Team aus Designern als Gewinnerin aufgeführt. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/AP/dpa