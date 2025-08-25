Lola Weippert hatte drei Wochen Meningitis-Zwangspause

Moderatorin Lola Weippert hat ihren Krankenhausaufenthalt gut überstanden. «Ich bin zurück nach 3 Wochen Zwangspause und danke euch fürs an mich denken», schrieb die 29-Jährige auf Instagram. «Ich lag mit Hirnhautentzündung im Krankenhaus, denn eine Meningitis kann lebensbedrohlich sein», schrieb Weippert weiter.

Weippert schilderte in dem Post eindrücklich, wie gefährlich die Krankheit sein kann: Ihr Arzt habe ihr gesagt, dass bei einem Patienten von ihm eine Hirnhautentzündung um 11 Uhr morgens diagnostiziert wurde. Zwei Stunden später sei er tot gewesen. «Dementsprechend schnell musste ich die Bremse ziehen und alles absagen», schrieb Weippert.

Weippert meldete sich vor zwei Wochen aus der Klinik

Weippert bedankte sich auch beim Krankenhauspersonal. «Ich habe mir genug Zeit genommen, um mich vollständig auszukurieren und fühle mich jetzt wieder bereit, mit euch durchzustarten», schrieb sie zudem. Die Moderatorin hatte sich vor zwei Wochen aus dem Krankenhaus gemeldet: «Hatte mir meinen Sommerurlaub etwas anders vorgestellt.» Details zu den Hintergründen nannte die Moderatorin in ihrem ersten Post nicht.

Weippert, die im baden-württembergischen Rottweil geboren wurde, moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island» und soll ein neues Dating-Format mit dem Titel «FBoy Island» für den Streamingdienst Prime Video präsentieren.