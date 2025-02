Weitere ESC-Tickets am 27. März erhältlich

Für den Eurovision Song Contest in Basel gibt es bald weitere Eintrittskarten, auch für das Finale am 17. Mai. Die Plattform ticketcorner.ch schaltet den Verkauf am 27. März um 12.00 Uhr frei, wie der Gastgeber, das Schweizer Medienhaus SRG, berichtet. Kaufen kann nur, wer sich vorab angemeldet hat. Neue Registrierungen sind nicht mehr möglich.

42.000 der insgesamt 50.000 bis 60.000 Tickets waren bereits in einer ersten Runde im Januar verkauft worden. Die Karten zwischen 40 und 350 Franken (rund 370 Euro) waren innerhalb von 20 Minuten weg. Die teuersten sind die Stehkarten direkt an der Bühne. Wie viele Tickets es insgesamt geben wird, hängt noch davon ab, wie viel Platz die Technik in der St. Jakobshalle braucht.

Neue Eintrittskarten gibt es für insgesamt neun Shows zwischen dem 10. und dem 17. Mai, darunter auch etwa für Generalproben.

Warnung vor falschen Tickets

Die SRG warnte Fans davor, Tickets aus anderen Quellen als dem offiziellen Kanal zu beziehen. «Für die Gültigkeit von Tickets von Drittplattformen oder Privatverkäufen können die Veranstalter keine Garantie übernehmen», hießt es. Ticketcorner werde später selbst eine Seite aufschalten, falls jemand Karten hat und nicht kommen kann. Sie werden dort zum Originalpreis verkauft.

Die Halbfinale und das Finale finden in der St.Jakobshalle unweit der deutschen Grenze statt. (Archivbild Foto: Philipp von Ditfurth/dpa