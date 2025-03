Mutmaßliches Autorennen: Zweiter Verdächtiger noch frei

Nach dem jüngsten Ermittlungserfolg der Ludwigsburger Polizei zum mutmaßlichen Autorennen mit zwei Toten bleibt ein weiterer Verdächtiger zunächst auf freiem Fuß. «Der Mann ist identifiziert, er sitzt aber auch weiterhin nicht in Untersuchungshaft», sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zuvor hatten das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitgeteilt, es werde gegen einen weiteren mutmaßlichen Beteiligten ermittelt.

Er werde verdächtigt, ein zweites, an dem Unfall beteiligtes Auto gefahren zu haben und vor dem Unfall an dem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein. Bei dem Zusammenstoß am Donnerstagabend waren zwei unbeteiligte Frauen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher verletzte sich leicht und wurde festgenommen.

Am Freitag Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen

Die Ermittler gehen nach bisherigem Stand davon aus, dass sich eines der Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen einer 23-Jährigen gefahren ist, die gerade von einer Tankstelle auf die Straße fuhr. Ihr Auto wurde gegen Bäume geschleudert. Die Frau und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.

Gegen den bereits festgenommenen Mann, einen 32-jährigen Türken, hatte ein Richter am Freitag Haftbefehl wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei Fällen erlassen. Das Strafgesetzbuch sieht für Autorennen, bei denen Menschen ums Leben kamen, eine Haftstrafe zwischen einem und zehn Jahren vor.

Die beiden Insassinnen erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa

An der Unfallstelle haben Menschen Blumen und eine Kerze abgelegt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Fahrer des am Unfall beteiligten Pkw wurde festgenommen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa