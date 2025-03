Zwei unbeteiligte Frauen sterben offenbar bei illegalem Autorennen in Ludwigsburg

Durch ein mutmaßliches Autorennen in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) sind in der Nacht auf Freitag zwei unbeteiligten Frauen getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, sei einer der beiden am Unfall beteiligten Fahrer festgenommen worden. Der Fahrer des anderen am mutmaßlichen Rennen beteiligten Autos sei aber auf der Flucht. „Er wurde noch nicht festgenommen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben machte er nicht.

Tote nach mutmaßlichem Autorennen: Ein Fahrer ist flüchtig

Die beiden Fahrzeuge fuhren wohl mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Straße in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd, heißt es im Bericht der Polizei. Zwei Frauen fuhren zur gleichen Zeit mit ihrem Auto von einer Tankstelle – dann kam es zum Zusammenprall mit einem der beiden Autos.

Der Fahrer des am Unfall beteiligten Pkw wurde festgenommen. Foto: Andreas Rometsch, KS-Images.de/dpa

Durch die Kollision sei das Auto der Frauen von der Fahrbahn geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt worden. Auf Bildern von der Unfallstelle ist ein auf der Seite liegendes Auto zu sehen. Der Pkw ist stark verformt – das Dach abgetrennt. Die beiden jungen Insassinnen starben laut Polizei an der Unfallstelle. Zum genauen Alter der Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei der Fahrer des Fahrzeugs, das mit dem Fahrzeug der beiden jungen Frauen kollidiert ist, vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden. (jako/dpa)