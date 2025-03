Fünf Menschen bei Frontalzusammenstoß zweier Autos verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren am Morgen zwei Autos auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und wurden den Angaben zufolge von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit.

Fünf Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Über Art und Schwere der Verletzungen sowie den Unfallhergang konnte ein Polizeisprecher am Morgen noch keine Angaben machen.