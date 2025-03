Mann bedroht und würgt Frau auf offener Straße

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der eine Frau angegriffen haben soll. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Demnach steht der 30-Jährige im Verdacht, am Sonntag in Mannheim einer 49-jährigen Frau erst mit dem Tod gedroht und sie dann gewürgt zu haben. Sie konnte sich befreien und flüchten. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sie und der Tatverdächtige sich schon vorher kannten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Als die Polizei den Mann wenig später vorläufig festnahm und aufs Revier brachte, habe er Widerstand geleistet, hieß es. Er habe unter anderem eine Polizistin gewürgt und sie in den Finger gebissen. Auch einen hinzugezogenen Arzt soll der Tatverdächtige an den Händen gepackt und getreten haben, sodass die Untersuchung abgebrochen werden musste. Der 30-Jährige wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.