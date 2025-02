Sechs Menschen aus Hessen nach Pakistan abgeschoben

In einem von Hessen organisierten Charterflug sind 43 Menschen aus Deutschland nach Pakistan abgeschoben worden, darunter sechs Personen aus Hessen. Wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte, war die Maschine am frühen Dienstagabend von Frankfurt/Main aus nach Islamabad gestartet.

Auch drei weitere Personen aus Österreich seien über diesen Charterflug abgeschoben worden, teilte das Ministerium mit. «An Bord waren auch Straftäter, darunter zwei Straftäter aus Hessen.» Vier der sechs aus Hessen abgeschobenen Menschen hätten zuvor in Abschiebehaft gesessen.

Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärte: «Hessen schiebt konsequent ab. Insoweit setzen wir auf die unmissverständliche Umsetzung unseres Rechtsstaats und der Entscheidungen der Gerichte.» Wer ausreisepflichtig sei, müsse Deutschland grundsätzlich wieder verlassen.

Hessen hat nach Angaben des Ministers im Januar dieses Jahres 159 Menschen abgeschoben. «Auch im Februar werden wir in dieser Größenordnung Abschiebungen durchführen», sagte Poseck. «Ich bin daher zuversichtlich, dass wir die Abschiebezahlen 2025 weiter steigern können.» Hessen werde auch in Zukunft Charterflüge organisieren.