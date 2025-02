Weniger Geflüchtete kommen in Erstaufnahmeeinrichtung an

In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen entwickeln sich die Zugangszahlen geflüchteter Menschen nach dem Jahresbeginn weiter moderat. Wöchentlich kämen derzeit etwa 330 Menschen in der Einrichtung in Gießen an, die meisten davon aus der Ukraine. Im vergangenen Jahr seien es regelmäßig etwa 500 bis 700 Geflüchtete pro Woche gewesen, sagte der zuständige Abteilungsleiter beim Regierungspräsidium Gießen, Manfred Becker. Schon 2024 hatte die hessische Erstaufnahmeeinrichtung deutlich weniger Zugänge registriert als noch 2023.

«Sicherlich ist es so, dass die Grenzkontrollen Wirkung zeigen», sagte Becker. Mit ihrer Einführung seien die Ankünfte spürbar zurückgegangen, und auch die in anderen Jahren übliche «Herbstwelle» sei im vergangenen Jahr ausgeblieben. Zudem werde von weniger Anlandungen im Mittelmeer berichtet, was zum einen mit entsprechenden Maßnahmen der Mittelmeer-Anrainer zu tun haben dürfte, zum anderen mit der Jahreszeit, so Becker. Im Winter fänden weniger Mittelmeer-Überquerungen statt, «weil es einfach zu gefährlich ist».

Menschen mit Bleibeperspektive werden auf Kommunen verteilt

In Gießen werden die Ankömmlinge zunächst registriert und ärztlich untersucht, ihre Fingerabdrücke werden genommen. Über eine Abfrage bei den Sicherheitsbehörden wird geklärt, ob eine Person dort bereits bekannt ist.

Geflüchtete, die zuvor in einem anderen europäischen Land registriert wurden, werden als sogenannte «Dublin-Fälle» behandelt und in das entsprechende Land überstellt, wo ihre Verfahren weiterbearbeitet werden. Andere leben für einige Zeit in Gießen oder an den anderen Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung, bevor sie auf Unterkünfte in hessischen Kommunen weiterverteilt werden. Dies soll nach Vorgaben des Landes Hessen nur geschehen, wenn die Menschen eine Bleibeperspektive haben.

Einführung von Bezahlkarte weitgehend reibungslos

Insgesamt hat die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes mit ihren acht Standorten und einer Notunterkunft in Alsfeld derzeit eine Kapazität von 11.750 Plätzen, davon sind 6.406 Plätze nach Angaben Beckers belegt, davon wiederum rund 2.000 in Gießen. Die Menschen erhalten hier auch das Taschengeld, das sich für eine Einzelperson auf 173 Euro pro Monat beläuft, schrittweise wird aber auf Bezahlkarten umgestellt.

Die Ausgabe und Nutzung der Karten läuft nach Beckers Worten weitgehend reibungslos, viele der Menschen seien Kartenzahlung aus ihren Heimatländern bereits gewohnt. Bis Ende dieser Woche wolle man rund 1.200 Bezahlkarten an Geflüchtete in der Erstaufnahmeeinrichtung ausgegeben haben.

Icon Vergrößern Die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ist für viele Menschen eine Zwischenstation - so wie für diesen Mann aus Afghanistan, der sein Baby bei sich hat. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen Die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ist für viele Menschen eine Zwischenstation - so wie für diesen Mann aus Afghanistan, der sein Baby bei sich hat. Foto: Boris Roessler/dpa

Icon Vergrößern Die elf Monate alte Nikol und ihre Mutter aus der Ukraine sind aus Mariupol vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen Die elf Monate alte Nikol und ihre Mutter aus der Ukraine sind aus Mariupol vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet. Foto: Boris Roessler/dpa

Icon Vergrößern In einer Halle warten Flüchtlinge auf den Bustransport zu ihren neuen Unterkünften. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen In einer Halle warten Flüchtlinge auf den Bustransport zu ihren neuen Unterkünften. Foto: Boris Roessler/dpa

Icon Vergrößern Junge Männer vertreiben sich in der Teestube der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen die Zeit mit Tischtennisspielen. Hier warten die Menschen darauf, auf Unterkünfte in Kommunen im gesamten Bundesland verteilt zu werden. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen Junge Männer vertreiben sich in der Teestube der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen die Zeit mit Tischtennisspielen. Hier warten die Menschen darauf, auf Unterkünfte in Kommunen im gesamten Bundesland verteilt zu werden. Foto: Boris Roessler/dpa