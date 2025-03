Brückenabriss - ICE-Züge halten nicht in sechs Städten

Wegen des Abrisses einer Straßenbrücke in der Nähe des Marburger Hauptbahnhofs müssen sich Bahnreisende in der Zeit zwischen dem 21. und 31. März auf Einschränkungen einstellen. So würden Züge der ICE-Linie Karlsruhe-Stralsund zwischen Frankfurt und Kassel umgeleitet, teilte die Deutsche Bahn in Frankfurt mit. Die betroffenen Züge halten daher nicht in Frankfurt-West, Friedberg, Gießen, Marburg, Treysa und Wabern.

Zudem kommt es auf der Strecke der Regionalbahn 30 (Frankfurt-Kassel) am 22. März bis 10.00 Uhr zwischen Gießen und Kirchhain zu Zugausfällen. Den restlichen Tag fährt zudem zwischen Marburg und Kirchhain kein Zug. Für diesen Streckenabschnitt werden weiterhin für den 23. bis 29. März Zugausfälle angekündigt. Am 30. März sind wieder die Fahrgäste auf der Strecke zwischen Gießen und Kirchhain betroffen: Bis 22.00 Uhr fallen alle Züge aus.

Bus statt Bahn

Als Ersatz werden jeweils Busse zur Verfügung gestellt. Die Haltestellen befinden sich der Mitteilung zufolge nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Fahrräder dürfen aus Platzgründen nicht mitgenommen werden.