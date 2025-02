Abgas-Spezialist Boysen hat Drei-Milliarden-Marke im Blick

Dass manche Autobauer doch wieder auf Verbrenner setzen, lässt den Abgas-Spezialisten Boysen trotz Umsatzeinbruchsbruchs positiv in die Zukunft blicken. Ein deutscher Premiumhersteller lasse für drei Modellreihen bei Boysen fertigen, was ab 2026 ein zusätzliches Umsatzvolumen in Höhe von rund 500 Millionen Euro pro Jahr sichere, kündigte Geschäftsführer Rolf Geisel laut Mitteilung an. Parallel dazu solle das Neugeschäft mit Batteriegehäusen für E-Fahrzeuge hochgefahren werden.

Optimismus trotz Unwägbarkeiten

Daher rechne Boysen mit Sitz in Altensteig (Landkreis Calw) ab 2026 wieder mit deutlich steigenden Umsätzen und 2027 mit dem erneuten Sprung über die Drei-Milliarden-Euro-Marke, wie Geisel sagte. Diese Einschätzung stehe unter Vorbehalten: «Weder ist die weitere Entwicklung im größten automobilen Absatzmarkt in China absehbar, noch steht fest, inwieweit US-Präsident Donald Trump seine Ankündigungen zu Strafzöllen für deutsche Automobilhersteller in die Tat umsetzen wird.»

Das vergangene Jahr hat Boysen wie erwartet mit einem deutlichen Umsatzrückgang von rund 21 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro abgeschlossen. Das liegt demnach unter anderem an einem Preisverfall bei Edelmetallen, die Boysen in Katalysatoren zur Abgasreinigung nutzt. Angaben zum Gewinn macht die Boysen Gruppe nicht.

Auslandsgeschäft gleicht aus

Die Zahl der Beschäftigten weltweit sei leicht gestiegen auf rund 5.300. Dabei hätten die Mitarbeiter im Ausland die Arbeitsplätze der Mitarbeiter in Deutschland gesichert, sagte Geisel mit Verweis auf Werke in China und den USA. «2024 hat sich einmal mehr gezeigt, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland unter den bestehenden Vorgaben nicht mehr zukunftsfähig ist», sagte er. «Ein tiefgreifender Politikwechsel ist dringlicher denn je.»

In Nagold (Kreis Calw) und in Ungarn hat Boysen zwei Werke gebaut, in denen das Unternehmen erstmals keine Abgastechnik für Verbrennungsmotoren fertigt. Die Batteriegehäuse-Produktion für die Kunden Mercedes-AMG und BMW solle in diesem Jahr starten, kündigte Geisel an.