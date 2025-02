Haftbefehl gegen randalierenden Mann in Hotel am Bodensee

Weil er in einem Hotel am Bodensee mit einer Schusswaffe randaliert hat, sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen des Vorwurfs des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erlassen worden, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In seinem Hotelzimmer in Konstanz sei neben einer scharfen Schusswaffe und Patronen und eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel gefunden worden - darunter auch Kokain.

Eine Spezialeinheit war wegen des 35-Jährigen am Montag zu dem Hotel ausgerückt. Der Mann hatte den Angaben der Polizei nach auf einem Balkon geschrien, mit einer Waffe in die Luft geschossen und im Hotelzimmer randaliert. Das Gebiet um das Hotel war zur Sicherheit weiträumig abgesperrt worden. Noch vor einem SEK-Zugriff stellte sich der Mann freiwillig. Zu den Hintergründen des Vorfalls werde ermittelt, so die Staatsanwaltschaft.