Mehr als drei Kilo Drogen gefunden - zwei Festnahmen

Die Polizei hat in zwei Wohnungen in Groß-Gerau mehr als drei Kilogramm Amphetamin und weitere Drogen gefunden. Zwei Männer wurden am Donnerstag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Hinweis wurde zuerst die Wohnung eines 58-Jährigen durchsucht. Die Beamten fanden über 190 Gramm Amphetamin und 59 Ecstasy Tabletten.

Bei der Durchsuchung sei ein 44-jähriger Nachbar in den Fokus der Ermittler geraten. Nach einem richterlichen Beschluss wurde laut Polizei auch die Wohnung des 44-Jährigen durchsucht. Sichergestellt wurden über 2,8 Kilogramm Amphetamin, rund 240 Gramm Marihuana und einige Ecstasy Tabletten. Gegen den 44-Jährigen und den 58-Jährigen werde nun wegen des Verdachts auf Drogenhandels ermittelt. Die beiden Männer seien wieder auf freiem Fuß, hieß es weiter.

Wegen der laufenden Ermittlungen machte ein Polizeisprecher keine Angaben dazu, wie der 44-Jährige in den Fokus der Ermittler geriet. Derzeit werde weiter ermittelt, um den Ursprung der Drogen und den mutmaßlichen Versorger der beiden Männer zu finden.