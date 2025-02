BMW: Elektronik soll Bremsen zur Ausnahme machen

Ein halbes Jahr vor der Weltpremiere auf der IAA in München gibt BMW weitere Details zur sogenannten Neuen Klasse preis: Mit einer neuen, besonders leistungsstarken Fahrdynamikregelung könne der Elektroantrieb der neuen Modelle so stark und so schnell rekuperieren, dass die mechanische Verzögerung der klassischen Bremse nur noch in Ausnahmefällen nötig wird, wie das Unternehmen mitteilt.

Bei der Rekuperation wird der E-Motor vereinfacht gesagt zum Generator und wandelt die beim Verzögern entstehende Bewegungsenergie in Energie für den Akku um.

Superrechner mit blumigem Namen: Heart of Joy

Dafür haben die Bayern einen stark überzeichneten Prototypen der kommenden Modellfamilie mit einem Superrechner namens Heart of Joy bestückt. Dieser steuert in der Neuen Klasse sämtliche Fahr- und Regelfunktionen, berechnet diese 1000 Mal in der Sekunde neu.

Weil das elektronische Herz um ein Vielfaches schneller schlägt als bisherige Systeme, bremst es nicht nur komfortabler bis zum Stillstand und fährt ruckelfrei wieder an, sondern kann auch die E-Motoren auch stärker zur Verzögerung nutzen, statt die Beläge an die Bremsscheiben zu pressen, verspricht BMW. Das soll neben dem Komfort auch die Effizienz des Antriebs um bis zu 25 Prozent steigern.

98 Prozent aller Bremsvorgänge per Rekuperation

Zwar schaffe die neue Schaltzentrale in der Neuen Klasse die allermeisten Bremsvorgänge allein mit der Rekuperation - die BMW-Entwickler rechnen mit 98 Prozent. Doch weil die Fahrzeuge auch für Gefahrensituationen gewappnet sein müssen und zur Sicherheit eine Redundanz brauchen, kommen sie auch in der Neuen Klasse nicht um die alt hergebrachten Bremsen herum - auch wenn deren Scheiben und Beläge kaum noch etwas zu tun haben werden.