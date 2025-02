Neuer Job für Kerber: Sportdirektorin in Bad Homburg

Angelique Kerber wird beim Tennisturnier in Bad Homburg als neue Sportdirektorin künftig mehr Verantwortung übernehmen. Die schwangere 37-Jährige und bisherige Botschafterin werde eine Doppelspitze mit ihrem Manager, Turnierdirektor Aljoscha Thron, bilden, teilten die Veranstalter mit.

«Für mich war das Turnier von Anfang an ein Herzensprojekt», sagte die frühere Weltranglistenerste. «Ich weiß, was die Spielerinnen brauchen. Da kommt schon ein bisschen Arbeit auf mich zu.» Ob sie dieses Mal vor Ort sein werde, ließ sie offen. Kerber erwartet im Sommer ihr zweites Kind.

Als Mutter von Töchterchen Liana (2) war Kerber in den Leistungssport zurückkehrt, ehe sie bei den Sommerspielen 2024 in Frankreich ihre Karriere beendete. In Bad Homburg hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin bei der Premiere 2021 den Titel gefeiert.