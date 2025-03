VW stellt elektrisches Basismodell für 2027 in Aussicht

VW verstärkt sein Entwicklungsengagement am unteren Ende der elektrischen Modellpalette: Während der ID.2 für einen Startpreis von 25.000 Euro auf die Zielgerade geht und nächstes Jahr auf den Markt kommt, haben die Niedersachsen jetzt schon einen Ausblick auf den ID.1 gegeben: mit der Studie «VW ID.Every1» - was man mit so viel wie mit VW für jedermann übersetzen könnte. Der ID.1 soll 2027 starten und bei einem Grundpreis von 20.000 Euro zu einem echten Volkswagen werden, so der Hersteller.

Dafür gibt es einen knuffig sportlich gezeichneten Viersitzer von 3,80 Metern Länge mit Platz für 305 Liter Gepäck, so VW weiter. Die Reichweite des Fronttrieblers geben die Niedersachsen mit mindestens 250 Kilometern an und die Höchstgeschwindigkeit mit 130 km/h.

Neue Software mit Online-Updates

Obwohl mit spitzem Stift kalkuliert, soll er digital auf der Höhe der Zeit sein. Als eines der ersten VW-Modelle profitiert er dabei von der Partnerschaft mit dem US-Hersteller Rivian und bekommt eine Software-Architektur, die sich leichter online aktualisieren und aufwerten lässt.

Zwar drängt VW mit dem ID.1 in ein neues Segment, das mit Fahrzeugen wie den Renault Twingo, dem Citroën C3 und dem Nachfolger des Dacia Spring gerade erst entsteht. Doch neu ist die Idee freilich nicht: Schon von 2013 bis 2023 haben die Niedersachsen mit dem e-Up ein ganz ähnlich zugeschnittenes Modell angeboten.