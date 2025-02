SPD-Spitzenkandidat Bartol gewinnt seinen Wahlkreis

Hessens SPD-Spitzenkandidat und Landeschef Sören Bartol hat seinen Wahlkreis Marburg gewonnen. Er erreichte laut vorläufigem Ergebnis 30,3 Prozent der Erststimmen. Von den 22 hessischen Wahlkreisen gingen 20 an die CDU - nur in zweien setzte sich die SPD durch. Neben Marburg war es der Wahlkreis Kassel, den der Sozialdemokrat Daniel Bettermann mit 27,7 Prozent der Erststimmen holte.

SPD-Spitzenkandidat Bartol nannte das Ergebnis für die SPD am Wahlabend niederschmetternd. Auch Hessens frühere SPD-Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, verpasste in ihrem Wahlkreis den Sieg. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die SPD in Hessen noch 14 Wahlkreise gewonnen und die CDU nur 7.