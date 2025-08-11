Florian David Fitz sucht Chöre für Song-Wettbewerb

Vor dem Start seines neuen Kinofilms «No Hit Wonder» ist Schauspieler Florian David Fitz auf der Suche nach Chören in Deutschland. In einem bundesweiten Wettbewerb könnten Ensembles aller Art, etwa Jugend- oder Popchöre, eine eigene Version eines Songs («Time Time Time») aus dem Film aufnehmen und online hochladen, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Fachjury, die rund um Fitz («Der Vorname») gespannt werde, bewerte die Einreichungen. Die besten Beiträge erhielten Geldpreise und hätten die Chance auf einen Besuch der Filmpremiere in München. Einsendeschluss sei Ende September.

«No Hit Wonder» dreht sich um einen gescheiterten One-Hit-Wonder-Sänger (Fitz) in einer psychiatrischen Klinik, der eine Gruppe einsamer Patienten durch seine Musik wieder glücklich machen soll. Neben Fitz ist Nora Tschirner in einer Hauptrolle zu sehen. Geplanter Kinostart ist am 30. Oktober.