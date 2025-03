Medien: Bills-Quarterback Allen unterschreibt Rekord-Vertrag

Quarterback Josh Allen hat sich mit den Buffalo Bills auf einen neuen Vertrag geeinigt - und bekommt US-Medien zufolge so viel Geld garantiert wie kein anderer NFL-Profi vor ihm. Nach übereinstimmenden Berichten werden dem zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison gewählten Spielmacher 250 Millionen US-Dollar garantiert. Insgesamt hat der Vertrag demnach ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar und gilt bis 2030. Allen ist 28 Jahre alt und der wichtigste Spieler der Bills, die er sechs Jahre in Serie in die Playoffs geführt hat. Allerdings hat es das Team mit ihm bislang nicht in den Super Bowl geschafft.

Josh Allen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buffalo Bills Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

NFL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis