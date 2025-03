Rallye-Wagen überschlägt sich - Insassen schwer verletzt

Bei der Unterland-Hohenlohe-Rallye ist ein Fahrzeug nach Angaben der Polizei durch einen Fahrfehler von der Strecke abgekommen und hat sich überschlagen. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer schwer verletzt.

Rettungskräfte waren schnell am Ort des Unfalls in Öhringen in der Nähe von Heilbronn, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Weitere Details zum Unfallhergang und dem Gesundheitszustand der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

​Die Unterland-Hohenlohe-Wertungsfahrt ist eine traditionsreiche Rallye-Veranstaltung, die jährlich im Hohenloher Land stattfindet. Im vergangenen Jahr gab es einen ähnlichen Unfall: Ein Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das dann frontal gegen die Böschung eines Flusses prallte. Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Im Jahr 2015 fuhr ein Wagen in eine Zuschauergruppe. Zwei Erwachsene sowie ein vierjähriges Kind wurden damals schwer verletzt.