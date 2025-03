Sprecher: Kretschmann ist auf dem Weg nach Mannheim

Nachdem in Mannheim ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren ist, will sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor Ort ein Bild der Lage verschaffen. Kretschmann sei auf dem Weg nach Mannheim, teilte ein Regierungssprecher mit.

In Mannheim war nach Polizeiangaben ein Auto mitten in der Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Dabei kamen nach Angaben aus Sicherheitskreisen zwei Menschen ums Leben, weitere wurden laut Polizei verletzt. Der mutmaßliche Autofahrer wurde festgenommen.