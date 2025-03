Autofahrer übersieht Motorrad - zwei Verletzte

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto in Fulda sind beide Fahrer leicht verletzt worden. Der 81 Jahre alte Pkw-Fahrer habe das entgegenkommende Motorrad beim Abbiegen in der Gemeinde Künzel übersehen, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige flog demnach infolge des Zusammenpralls über die Motorhaube und Frontscheibe des Pkw. Rettungskräfte brachten beide Fahrer am Mittwoch ins Krankenhaus.

