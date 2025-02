In Bus mit Schülern: Jugendlicher versprüht Pfefferspray

Ein noch unbekannter Täter soll in einem mit mehreren Schülerinnen und Schülern besetzten Bus in Neu-Isenburg Pfefferspray versprüht haben. Nach Polizeiangaben waren rund 50 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren in dem Bus unterwegs, als der Unbekannte um sich sprühte.

Daraufhin klagten mehr als 30 bis 40 von ihnen über Hustenreiz. Der Busfahrer stoppte die Fahrt der Linie 51. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde allerdings niemand verletzt, wie es hieß. Erste Zeugenhinweise wiesen darauf hin, dass ein 15 bis 17 Jahre alter Jugendlicher Reizgas versprüht hat. Er soll nach dem Fahrtende in Richtung Bahnhof geflüchtet sein.