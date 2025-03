Bilder des Tages

Soldaten der 1. gepanzerten Kampfbrigade der 3. Infanteriedivision der US-Armee besprechen zusammen mit litauischen Armee- und Rettungsdienstmitarbeitern ihren Plan zur Bergung eines Panzers in der Nähe eines Truppenübungsplatzes bei Pabadre. In Litauen dauert die Suche nach vier vermissten US-Soldaten und die Bergung ihres metertief im Schlamm versunkenen Militärfahrzeugs weiter an.

Foto: Christopher Saunders/U.S. Army/AP/dpa