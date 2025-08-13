Icon Menü
Menü
Icon Schließen
schliessen
login
Icon Zoom
Startseite
Mein Bereich
Icon Pfeil nach unten
Mein Konto
Mein Heimatort
Meine Themen
Meine Merkliste
Meine Spiele
Lokales
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Oberallgäu
Memmingen
Kaufbeuren
Füssen
Marktoberdorf
Buchloe
Westallgäu
Allgäu
Ressorts
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Österreich
Sport im Allgäu
Kultur im Allgäu
Bildergalerien
Politik
Panorama
Sport weltweit
e-Paper
Newsletter
Spiele
Anzeigen
Icon Pfeil nach unten
Trauer
Jobs
Themenwelten
Mediadaten
Unternehmen
Icon Pfeil nach unten
Karriere
Autoren
Über uns
Kartei der Not
Zeitung in der Schule
Weitere Angebote
Icon Pfeil nach unten
all-in.de
Augsburger Allgemeine
ka-News
Main-Post
Südkurier
Fupa Schwaben
Blickpunkt
Bergsportbericht
Geld & Leben
Pflege
Italien
Wintersport
Gesundheit
Motorsport
TV
Service
Hilfe
Kontakt
Vereineportal
AZ-Leserreisen
Karriere
Wetter
Anzeigen aufgeben
Veranstaltungen
Logo Allgäuer Zeitung
login
abonnieren
abo
Startseite
Lokales
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Oberallgäu
Memmingen
Kaufbeuren
Füssen
Marktoberdorf
Buchloe
Westallgäu
Ihre Lokalausgabe ist nun
Allgäu
Bilder
Newsletter
Abo
E-Paper
Anzeigen
Icon Zoom
suchen
Icon Schließen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten
Panorama: Bilder des Tages
Panorama
Bilder des Tages
Von
dpa
|
13.08.25, 06:07 Uhr
Icon Kommentar
|
Icon Drucken
|
Icon Mail
|
großes Icon Favorit
Icon Favorit speichern
Icon vergrößern
Traditionelle russische Holzpuppen, genannt Matrjoschka, die den sowjetischen Führer Josef Stalin (l-r), den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Präsidenten Donald Trump darstellen, werden in einem Souvenirladen in Moskau zum Verkauf angeboten.
Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
Schließen
Icon Schließen
Icon vergrößern
Icon verkleinern
Icon Pfeil bewegen
Traditionelle russische Holzpuppen, genannt Matrjoschka, die den sowjetischen Führer Josef Stalin (l-r), den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Präsidenten Donald Trump darstellen, werden in einem Souvenirladen in Moskau zum Verkauf angeboten.
Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
Icon Kommentar
Kommentieren
großes Icon Favorit
Icon Favorit speichern
Merken
Icon Drucken
Drucken
Icon Mail
Verschicken
Icon vergrößern
Bei einem Waldbrand im Dorf Kaminia in der Nähe von Patras in Griechenland schlagen Flammen aus einem Wald.
Foto: Giannis Androutsopoulos/AP/dpa
Schließen
Icon Schließen
Icon vergrößern
Icon verkleinern
Icon Pfeil bewegen
Bei einem Waldbrand im Dorf Kaminia in der Nähe von Patras in Griechenland schlagen Flammen aus einem Wald.
Foto: Giannis Androutsopoulos/AP/dpa
Icon vergrößern
Sara schaut bei der Sternschnuppennacht an der Archenhold-Sternwarte in Berlin durch ein Teleskop.
Foto: Britta Pedersen/dpa
Schließen
Icon Schließen
Icon vergrößern
Icon verkleinern
Icon Pfeil bewegen
Sara schaut bei der Sternschnuppennacht an der Archenhold-Sternwarte in Berlin durch ein Teleskop.
Foto: Britta Pedersen/dpa
Icon vergrößern
Bundeskanzler Friedrich Merz verlässt in der Nacht das Kanzleramt.
Foto: Fabian Sommer/dpa
Schließen
Icon Schließen
Icon vergrößern
Icon verkleinern
Icon Pfeil bewegen
Bundeskanzler Friedrich Merz verlässt in der Nacht das Kanzleramt.
Foto: Fabian Sommer/dpa
Icon vergrößern
Eine Anhängerin des Präsidentschaftskandidaten Samuel Doria Medina tanzt in La Paz während einer Wahlkampfveranstaltung fünf Tage vor den Präsidentschaftswahlen.
Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Schließen
Icon Schließen
Icon vergrößern
Icon verkleinern
Icon Pfeil bewegen
Eine Anhängerin des Präsidentschaftskandidaten Samuel Doria Medina tanzt in La Paz während einer Wahlkampfveranstaltung fünf Tage vor den Präsidentschaftswahlen.
Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Icon vergrößern
Eine Verkäuferin verkauft Gemüse an Menschen in Hanoi, die in einem Park Morgensport treiben.
Foto: Hau Dinh/AP/dpa
Schließen
Icon Schließen
Icon vergrößern
Icon verkleinern
Icon Pfeil bewegen
Eine Verkäuferin verkauft Gemüse an Menschen in Hanoi, die in einem Park Morgensport treiben.
Foto: Hau Dinh/AP/dpa
Diskutieren Sie mit
Icon Schließen
0 Kommentare
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto?
Hier anmelden
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden