Bilder des Tages

Traditionelle russische Holzpuppen, genannt Matrjoschka, die den sowjetischen Führer Josef Stalin (l-r), den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Präsidenten Donald Trump darstellen, werden in einem Souvenirladen in Moskau zum Verkauf angeboten.

Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa