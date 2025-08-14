Bilder des Tages

Icon Menü
    Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
    Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
    Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.
    Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
    Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.
    Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
    Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in London
    Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in London Foto: Ben Stansall/Pool AFP/AP/dpa
    Blühende Heide im Morgenlicht
    Blühende Heide im Morgenlicht Foto: Jens Kalaene/dpa
